Chelsea está próximo de contratar o volante Andrey Santos, do Vasco

O Chelsea está próximo de contratar o volante Andrey Santos, que pertence ao Vasco. O time londrino fez proposta oficial para ter o jogador de 18 anos, que faz parte da Seleção Brasileira Sub-20.

Segundo o ge, a proposta do Chelsea chegou nessa semana e gira em torno de 40 milhões de Euros (R$ 220 milhões), pelos 70% dos direitos econômicos do atleta que pertencem ao Vasco. Outro milionário time inglês, o Newcastle, também procurou recentemente o Vasco pelo jogador, mas não houve acerto.

O Vasco renovou em setembro o contrato do volante até 2027, estipulando sua multa rescisória em 50 milhões de euros (cerca de R$ 276 milhões na cotação atual).

Destaque do Vasco

Andrey foi revelado pelo Vasco este ano e foi um dos destaques do time cruzmaltino na Série B, com 8 gols marcados. No ano, ele atuou em 36 partidas.

O jogador é convocado frequentemente pela Seleção Brasileira Sub-20 e está no grupo que jogará o Sul-Americano em janeiro de 2023 na Colômbia.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte