Seleção Brasileira jogará toda de verde pela primeira vez na história; entenda

A Seleção Brasileira jogará com um uniforme todo verde pela primeira vez em sua história. A novidade acontecerá em um amistoso que será disputado na Arena da Amazônia, em Manaus (AM). Ainda não há a definição da data e do adversário, sabendo-se apenas que acontecerá em uma Data Fifa. A informação é do jornalista André Rizek, do SporTV.

A utilização de um uniforme todo verde tem relação com uma ação que será desenvolvida na partida. De acordo com Rizek, toda a renda do jogo será revertida em doações para o SOS Amazônia, uma associação que luta contra o desmatamento na região da Floresta Amazônica. A escolha do local da partida também tem relação com a causa.

DEFINIÇÃO DO NOVO TREINADOR

A Seleção Brasileira segue em busca da contratação de seu novo treinador. Em meio a especulações, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou Ramon Menezes como técnico interino. O profissional, que estava na Seleção Brasileira Sub-20, fica no cargo até a definição do novo comandante. Carlo Ancelotti é um dos cotados para a vaga.