CBF anuncia Ramon Menezes como técnico interino da Seleção Brasileira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou Ramon Menezes como técnico interino da Seleção Brasileira. O profissional estava no time nacional Sub-20, campeão sul-americano, e fica no cargo até a definição do novo comandante, que substituirá Tite no ciclo da Copa do Mundo de 2026.

O primeiro duelo será contra o Marrocos, em Tânger, no dia 25 de março. Na avaliação do presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, o treinador merece o reconhecimento pelo trabalho.

Ednaldo Rodrigues Presidente da CBF “O Ramon Menezes merece uma saudação especial. Ele é um treinador novo e de muito potencial. Queremos cada vez mais gente com novas e ousadas ideias nas Seleções. Ele trabalhou com excelência e conseguiu colocar o time jogando de forma moderna”.

Com 50 anos, Ramon teve uma carreira vitoriosa dentro de campo e, após a aposentadoria, iniciou como treinador em 2015. O melhor momento foi no Vasco, em 2020, quando somou bons resultados no Brasileirão. Na Seleção Brasileira de base, foram 11 vitórias, quatro empates e duas derrotas.

Técnico estrangeiro

Em busca de um novo técnico no mercado, a CBF tem o italiano Carlo Ancelotti como um dos cotados para o cargo. O profissional de 63 anos é um dos mais vitoriosos do futebol mundial e está no Real Madrid, com contrato até o fim de 2024.

Apesar dos rumores, as partes negam qualquer acordo. No momento, o time espanhol disputa as oitavas de final da Liga dos Campeões e o Campeonato Espanhol. No histórico recente, venceu a própria Champions e do Mundial de Clubes.