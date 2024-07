Ceará recebe edição do Campeonato Norte/Nordeste de Tiro Esportivo; veja programação

O 52º Campeonato Norte/Nordeste de Tiro Esportivo será disputado no Eusébio (CE), entre os próximos dias 9 e 14 de julho. O torneio dá pontos para o Ranking Nacional de indicação de atletas para eventos esportivos internacionais, como os Jogos Olímpicos.

Apesar disso, os rankings olímpicos da modalidade para as Olimpíadas de 2024, em Paris, já foram encerrados no último dia 9 de junho. A pontuação, portanto, não será válida para a disputa dos Jogos Olímpicos deste ano.

Organizado pela Confederação Brasileira de Tiro Esportivo (CBTE) e pela Federação Cearense de Tiro Esportivo (FCTE), o evento contará com a participação de atletas de 15 estados das regiões Norte e Nordeste.

Legenda: Atletas de Tiro Esportivo Foto: Arquivo pessoal

Os estados representados na competição serão: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, do Nordeste, e Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, do Norte.

As modalidades serão carabina mira aberta, pistola de tiro rápido, duelo 20 segundos, carabina wrabf, carabina cmp sporter, carabina nra sporting, f-class rimfire, pistola de ar, pistola standard, carabina 3 posições, carabina de ar, pistola de fogo e carabina deitado.

As disputas terão início no dia 10 de julho (quarta-feira), mas a cerimônia oficial de abertura será realizada no dia 12 de julho, às 8h15, no Clube de Tiro Sniper, no Eusébio (CE), e contará com a presença de autoridades das forças de segurança.

VEJA PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

Dia 09/07, terça-feira – os estandes estarão abertos e disponíveis para treinamentos livre dos atletas e ajustes de armas;

Dia 10/07, quarta-feira – início das competições com provas de nível nacional e olímpicas, no período das 09h às 17h, e também será realizado um Congresso Técnico com os atletas, onde serão comunicadas algumas normas específicas desta competição;

Dia 11/07, quinta-feira – continuidade das provas de nível nacional e olímpicas, das 09h às 17h;

Dia 12/07, sexta-feira – Abertura Oficial do Campeonato, às 08h15min, na sede do Clube Sniper, onde ocorrerá o hasteamento do pavilhão nacional.

Dia 13/07, sábado – Continuidade das provas, das 09h às 17h. A partir das 18h iniciaremos a solenidade de premiação das provas que já foram encerradas e a solenidade de encerramento formal do evento, com previsão de término para às 22h.

Dia 14/07, domingo – realização das últimas provas que foram programadas para este dia, das 09:00 às 12h.