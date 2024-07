1ª etapa do Circuito Cearense de Bodyboarding chega ao fim; veja resultados e premiação

Disputado entre os dias 28 e 30 de junho, na Praia do Futuro, chegou ao fim a 1ª etapa do Circuito Cearense de Bodyboarding de 2024. Com 13 categorias, o evento contou com alguns dos principais atletas do Ceará da modalidade, como por exemplo: o Pentacampeão Brasileiro e 9x Campeão Cearense Pro, Roberto Bruno, entre os homens, e Patrícia Setúbal, 6x Campeã Cearense Profissional, entre as mulheres.

Os dois foram os campeões das suas respectivas categorias na disputa profissional do torneio.

Na principal categoria entre os atletas amadores, o destaque foi para Josué Santos (que recebeu nota máxima durante a disputa), e a vitória de Daniel Caetano, seguido de Kauã Silva, Levi Brito e Mathias Piter em segundo, terceiro e quarto colocados, respectivamente.

Do lado feminino, as atenções se voltaram para a vitória da atleta Graziela Monteiro que mostrou muita sintonia com o mar para arrancar dos árbitros as maiores médias. Carolina Madeira ficou em segundo, Cely Silva em terceiro e Vida Andrade na quarta colocação.

Legenda: 1ª etapa do Circuito Cearense de Bodyboarding Foto: Pódio Feminino

A competição ainda contou com diversas outras categorias, como: Master, Grand Master, Legends, Grand Legends, PCD, Iniciantes, Estreante e Escolinha.

Sustentabilidade e Educação

O evento não apenas celebrou o talento dos atletas, mas também promoveu a sustentabilidade e responsabilidade social através de diversas atividades educacionais e ambientais, como por exemplo a disponibilidade de funcionários para a praia em uma ação de limpeza que recolheu quase uma tonelada de lixo do entorno de onde acontecia a competição.

Premiação

A premiação da 1ª Etapa foi composta por R$10.000,00 (dez mil reais) distribuídos entre os melhores colocados na categoria Profissional Masculino e Feminino, além de pés de patos e pranchas. Todos os finalistas das 13 categorias receberam troféus e kits de premiação.

Distribuição da premiação em dinheiro na profissional:

Profissional Masculino

Campeão: R$ 2.500,00

Vice-campeão: R$ 1.000,00

3º lugar: R$ 500,00

3º lugar: R$ 500,00

5º lugar: R$ 250,00

5º lugar: R$ 250,00

5º lugar: R$ 250,00

5º lugar: R$ 250,00

Legenda: Patrícia Setúbal, 6x Campeã Cearense Profissional Foto: 1ª etapa do Circuito Cearense de Bodyboarding/Divulgação

Profissional Feminino

Campeã: R$ 2.500,00

Vice-campeã: R$ 1.000,00

3º lugar: R$ 500,00

3º lugar: R$ 500,00

Além da premiação em dinheiro, os campeões do Circuito Cearense na categoria Profissional, também serão contemplados com Vouchers referentes a uma passagem de Ida e Volta para o Rio de Janeiro, tanto no masculino, quanto no feminino, a serem utilizados até dezembro de 2025.