Contra Altos, Pikachu alcança a marca de 50 gols pelo Fortaleza

O Fortaleza goleou o Altos-PI e está na semifinal da Copa do Nordeste. Marinho, Kervin Andrade (2x), Moisés e Yago Pikachu marcaram os gols do Tricolor do Pici na noite deste domingo (21), na Arena Castelão. O Tricolor fez 4 a 0 no primeiro tempo. Na segunda etapa, o camisa 22 selou o resultado em 5 a 0. O jogador comemorou o resultado.

"Uma boa vitória, uma vitória importante. Objetivo era classificar à semifinal. Feliz por mais um gol com essa camisa. Cheguei à marca de 50 gols, então é um gol muito especial. É para poucos que chegam nessa marca. Eu me sinto muito feliz por ter alcançado", disse o jogador após a partida.

O Fortaleza enfrenta o Sport na semifinal da Copa do Nordeste. O duelo ainda não tem nada definida. Antes, o Tricolor do Pici encara o Boca Juniors em jogo da terceira rodada da Copa Sul-Americana, nesta quinta-feira (25), na Arena Castelão.