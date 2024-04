Kervin Andrade segue pedindo passagem no Fortaleza

O Fortaleza não teve nenhuma dificuldade para garantir a classificação às semifinais da Copa do Nordeste. O Tricolor precisou apenas do 1º tempo para aplicar 4 a 0 no Altos-PI, e fez ainda mais um no 2º tempo fechando 5 a 0. Mais uma vez, quem se destacou foi Kervin Andrade.

A fragilidade do adversário deve ser considerada, mas mesmo assim, a boa notícia do jogo foi mais uma atuação positiva do jovem de apenas 19 anos.

O camisa 77 voltou a ser titular e aproveitou novamente a oportunidade. Buscando jogo o tempo inteiro, foi participativo e marcou dois gols, sendo um dos grandes nomes da partida.

O venezuelano chegou aos cinco gols anotados na temporada, acumulando ainda quatro assistências - e um total de nove participações diretas em gols.

Em 2024, Kervin desempenhou muito mais que outros concorrentes de posição. Apesar da pouca idade, da oscilação natural que pode passar e também da necessidade de ainda se preparar fisicamente para suportar a intensidade de jogos em alta rotação, é muito claro que Kervin merece receber minutos.

Afinal, ele segue pedindo passagem.