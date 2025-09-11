Conmebol muda local da final da Sul-Americana a dois meses da decisão

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou nesta quinta-feira (11) a mudança do local da final da Copa Sul-Americana 2025. A decisão da competição continental será agora na cidade de Assunção, no Paraguai.

Inicialmente, a entidade havia definido que a partida seria disputada no estádio Ramón Tahuichi Aguilera, na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.

O estádio, porém, foi reprovado nas últimas inspeções para a partida, o que fez com que a Conmebol precisasse definir um novo local para a final.

Alianza Lima e Universidad de Chile, Lanús e Fluminense, Bolívar e Atlético-MG., e Independiente del Valle e Once Caldas são as quatro quartas de final da Sul-Americana.