Condé se surpreende com derrota do Ceará para o Juventude e desabafa: 'Golpe duro'

O Ceará começou bem, mas foi superado pelo Juventude por 1 a 0 neste sábado (30), em jogo da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Léo Condé lamentou e afirmou ter se surpreendido com o resultado do Vovô diante dos mais de 35 mil torcedores que estiveram na Arena Castelão. Esta foi a quarta derrota do time como mandante na competição nacional. O Alvinegro segue em 10º lugar da tabela.

“Foi um golpe duro para a gente. Principalmente jogando em casa, diante do nosso torcedor. Mas temos que trabalhar agora nesses 15 dias, com o retorno de alguns atletas importantes, para que possamos nos recuperar na competição, independente de jogar fora ou em casa, para dar uma resposta rápida”, afirmou o treinador em coletiva pós-jogo.

As equipes terminaram no empate sem gols no primeiro tempo. O Alvinegro havia criado boas oportunidades para abrir o placar, mas sem sucesso. Na segunda etapa, com a partida mais nivelada, o Juventude conseguiu marcar nos acréscimos, com Luis Mandaca. Condé avaliou o desempenho do grupo.

“Foi uma derrota dura. A gente realmente não esperava. Mas o Campeonato Brasileiro é pesado. Enfrentamos um adversário que soube se defender. No primeiro tempo fizemos um bom jogo. Em vários momentos tivemos total controle do jogo, com boas chances. O goleiro fez duas ou três defesas milagrosas. Talvez até os 15 ou 20 minutos do segundo tempo, também tivemos bastante lucidez no jogo, criamos também boas chances”, avaliou o treinador.

“Depois caímos um pouco, aí o adversário cresceu. Acho que aliado a uma arbitragem um pouco confusa, que deixou o jogo nervoso. Nada de lance polêmico, não é transferir para a arbitragem, mas deixou o time muito nervoso. Acabou que no final, a gente com o jogo controlado para não sofrer gol, praticamente na única chance que o Juventude teve, fez o gol”, completou.

Com a pausa da Data Fifa, que será de 1 a 9 de setembro, o Ceará só volta a campo no dia 14 do mesmo mês. A partida terá início às 20h30 (de Brasília), quando enfrenta o Vasco em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro.

Legenda: Pedro Raul, jogador do Ceará. Foto: Thiago Gadelha/SVM