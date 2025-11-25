Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Competição de motocross reúne maiores nomes da modalidade em Maracanaú e rende disputas emocionantes

Primeira edição do evento busca levar espetáculos de alto nível para diferentes regiões do Ceará

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:46)
Jogada
Legenda: MARACA e-Xtreme
Foto: George Noronha

A cidade de Maracanaú, no Ceará, foi palco de uma importante competição de motocross na última segunda-feira (24). Foi promovida a primeira edição do MARACA e-Xtreme, com disputas de diferentes modalidades de esportes de ação.

A principal atração foi a modalidade motocross freestyle, que reuniu inclusive os maiores nomes da modalidade no cenário nacional, como Kiko Louco, que sagrou-se campeão, Joaninha, multicampeão brasileiro da modalidade, e também Diego DiamDiam.

A final da modalidade foi disputada entre Kiko Louco e Joaninha, com o título ficando com o roraimense Kiko Louco, que já foi inclusive campeão brasileiro de FMX, sigla que representa justamente a modalidade de motocross freestyle.

PROPOSTA DO EVENTO EM MARACANAÚ

De acordo com a organização do MARACA e-Xtreme, a proposta do evento é “descentralizar os grandes eventos esportivos e levar espetáculos de alto nível para diferentes regiões do Ceará”.

“Sempre acreditei no potencial do Ceará e na força da nossa comunidade. E foi com essa crença, aliada a um network construído com lealdade e amizade ao longo de tantos anos, que conseguimos trazer para Maracanaú os maiores astros do FMX nacional”, disse Jessé Bianor, diretor do evento.

“Estamos construindo um legado. O sucesso desta edição nos impulsiona a sonhar ainda mais alto, consolidando Maracanaú como um polo de esportes radicais e uma referência para a nossa juventude”, disse Nailton Marques, Secretário de Juventude e Lazer do Município de Maracanaú.

VEJA O RESULTADO DA COMPETIÇÃO

  • 1º lugar: Jonilson “Kiko Louco” Silva – Campeão FMX do MARACA e-Xtreme 2025
  • 2º lugar: Gilmar Flores “Joaninha” – Vice-campeão
  • 3º lugar: Diego Djamdjian– Revelação da competição
  • 4º lugar: Robert Fire – "O Cowboy do Motocross Freestyle"
  • 5º lugar: Kleber Mazoni
  • 6º lugar: Gian Bergamini
  • 7º lugar: Andrezinho Luiz

MELHOR SALTO TORTO

  • 1º lugar: Joaninha
  • 2º Kleber Mazoni
  • 3º Diego Djamdjian
Assuntos Relacionados
Philadelphia 76ers

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (25)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 25 minutos
Foto da torcida do Ceará na Arena Castelão

Jogada

Ceará anuncia ingressos promocionais para jogo contra o Cruzeiro; veja valores

Equipes se enfrentam no sábado (29) pela Série A do Brasileirão, no Castelão

Daniel Farias Há 33 minutos
Foto de jogadores de Flamengo e Palmeiras, que estão disputando o título da Série A do Brasileirão

Jogada

Definição de título entre Flamengo e Palmeiras nesta terça interessa ao Ceará; entenda

Título da Série A do Brasileirão 2025 pode ser conquistado pelo Flamengo nesta terça-feira

Daniel Farias Há 40 minutos
Foto de jogo do Barcelona

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (25)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 25 de novembro de 2025

Daniel Farias Há 1 hora
MARACA e-Xtreme

Jogada

Competição de motocross reúne maiores nomes da modalidade em Maracanaú e rende disputas emocionantes

Primeira edição do evento busca levar espetáculos de alto nível para diferentes regiões do Ceará

Redação Há 1 hora
Foto de Vinícius Zanocelo, jogador do Ceará

Jogada

Quais as chances de rebaixamento do Ceará na Série A após derrota para o Mirassol?

Probabilidade foi atualizada depois do Vovô perder para o Mirassol por 3 a 0

Daniel Farias Há 1 hora