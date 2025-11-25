Competição de motocross reúne maiores nomes da modalidade em Maracanaú e rende disputas emocionantes

A cidade de Maracanaú, no Ceará, foi palco de uma importante competição de motocross na última segunda-feira (24). Foi promovida a primeira edição do MARACA e-Xtreme, com disputas de diferentes modalidades de esportes de ação.

A principal atração foi a modalidade motocross freestyle, que reuniu inclusive os maiores nomes da modalidade no cenário nacional, como Kiko Louco, que sagrou-se campeão, Joaninha, multicampeão brasileiro da modalidade, e também Diego DiamDiam.

A final da modalidade foi disputada entre Kiko Louco e Joaninha, com o título ficando com o roraimense Kiko Louco, que já foi inclusive campeão brasileiro de FMX, sigla que representa justamente a modalidade de motocross freestyle.

PROPOSTA DO EVENTO EM MARACANAÚ

De acordo com a organização do MARACA e-Xtreme, a proposta do evento é “descentralizar os grandes eventos esportivos e levar espetáculos de alto nível para diferentes regiões do Ceará”.

“Sempre acreditei no potencial do Ceará e na força da nossa comunidade. E foi com essa crença, aliada a um network construído com lealdade e amizade ao longo de tantos anos, que conseguimos trazer para Maracanaú os maiores astros do FMX nacional”, disse Jessé Bianor, diretor do evento.

“Estamos construindo um legado. O sucesso desta edição nos impulsiona a sonhar ainda mais alto, consolidando Maracanaú como um polo de esportes radicais e uma referência para a nossa juventude”, disse Nailton Marques, Secretário de Juventude e Lazer do Município de Maracanaú.

VEJA O RESULTADO DA COMPETIÇÃO

1º lugar: Jonilson “Kiko Louco” Silva – Campeão FMX do MARACA e-Xtreme 2025

2º lugar: Gilmar Flores “Joaninha” – Vice-campeão

3º lugar: Diego Djamdjian– Revelação da competição

4º lugar: Robert Fire – "O Cowboy do Motocross Freestyle"

5º lugar: Kleber Mazoni

6º lugar: Gian Bergamini

7º lugar: Andrezinho Luiz

MELHOR SALTO TORTO