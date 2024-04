Como técnico e jogador, Vojvoda venceu o Boca Juniors apenas uma vez; confira histórico

Juan Pablo Vojvoda conhece bem a equipe do Boca Juniors, adversário do Fortaleza na terceira rodada da Copa Sul-Americana. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (25), na Arena Castelão. O argentino já enfrentou o time Xeneize oito vezes, sendo quatro como treinador e quatro como jogador. O técnico do Leão do Pici venceu apenas uma vez o adversário.

A única vez em que Vojvoda superou o Boca Juniors foi em 2018, quando comandava o Defensa y Justicia e conquistou a vitória por 2 a 1. O gol da vitória veio no segundo tempo, aos 31 minutos. O confronto ocorreu pelo Campeonato Argentino. As informações são do ge.

Vojvoda ainda empatou com o Boca quando comandava o Huracán. Quando treinava o Talleres e o Newell's Old Boys acabou derrotado.

Como jogador, o treinador do Leão do Pici encarou a equipe argentina quatro vezes. Todas defendendo a camisa do Newell's Old Boys. Ao todo, foram dois empates e duas derrotas.

VEJA HISTÓRICO DE VOJVODA CONTRA O BOCA JUNIORS

Vojvoda - treinador

2019: Boca Juniors 0 x 0 Huracán

2018: Boca Juniors 1 x 0 Talleres

2018: Boca Juniors 1 x 2 Defensa y Justicia

2016: Boca Juniors 4 x 1 Newell's Old Boys



Vojvoda - jogador do Newell's Old Boys