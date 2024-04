Mais de 52 mil torcedores estão confirmados para jogo entre Fortaleza e Boca Juniors no Castelão

Mais de 52 mil torcedores confirmaram presença na Arena Castelão para acompanhar o duelo entre Fortaleza e Boca Juniors. A partida acontece nesta quinta-feira (25), às 21h, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana 2024.

Ao todo, são 52.851 torcedores garantidos na partida, sendo 31.371 sócios-torcedores do Fortaleza com o check-in realizado e 21.480 ingressos vendidos, com a venda tendo sido iniciada às 9h desta terça-feira (23).

Fortaleza e Boca Juniors entram em campo nesta quinta-feira (25), às 21h de Brasília, na Arena Castelão, para disputar a terceira rodada da Copa Sul-Americana 2024. O Leão ocupa a primeira colocação do Grupo D, enquanto o Boca é o segundo colocado.

VALORES DOS INGRESSOS