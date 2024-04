Marcelo Paz sobre Fortaleza x Boca Juniors: 'um dos maiores jogos da história do futebol nordestino'

Depois de garantir vaga na semifinal da Copa do Nordeste, o Fortaleza se prepara para disputar um dos jogos mais importantes da história do clube. O Leão centenário vai enfrentar o tradicional Boca Juniors, multicampeão em torneios continentais. As equipes se enfrentam na quinta-feira (25), na Arena Castelão, em jogo da terceira rodada da Copa Sul-Americana. CEO da SAF do Tricolor do Pici, Marcelo Paz ressalta a importância da partida, mas destaca a preparação do grupo para ir em busca da vitória.

"Não vou dizer que estou tão ansioso. É um grande jogo. Acho que a gente já se acostumou a ter esses grandes jogos internacionais. Claro que quando chegar o dia lá, o coração vai balançar, a emoção vai aflorar, uma lagrimazinha pode sair quando for o Hino Nacional, nossa torcida fazendo a festa que costuma fazer. Sem dúvida alguma é um dos maiores jogos da história do Fortaleza, do futebol nordestino", ressaltou Paz.

"O Boca é um gigante, tem uma simbologia, uma áurea diferente. Mas, friamente, a gente tem que se preparar para fazer um jogo de futebol de qualidade para tentar ganhar. Se a gente ganhar esse jogo, a gente encaminha muito a classificação dentro do grupo. Depois, a gente tem dois jogos fora, contra o próprio Boca e o Potosí. A gente tem que casar a emoção com a preparação fria, correta, para enfrentar o adversário. Quem tiver a oportunidade de estar no Castelão vai viver algo único", completou o CEO do Tricolor em entrevista ao Diário do Nordeste.

Atual vice-campeão do torneio Fortaleza venceu o Sportivo Trinidense e o Nacional Potosi. A equipe lidera o Grupo D com seis pontos. Já o time argentino empatou com o Potosí e venceu o Trinidense. O Boca, eliminado da Libertadores, está em segundo e soma quatro pontos. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham todos os detalhes do duelo ao vivo e em tempo real.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: