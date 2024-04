O Fortaleza iniciou mais uma temporada na Série A do Campeonato Brasileiro depois de atingir um feito histórico: primeiro time nordestino a passar seis anos seguidos na elite do futebol nacional. Além dessa marca, a equipe de Vojvoda vem fazendo história na competição desde 2021. E para esta temporada, o que esperar do Tricolor no Brasileirão? Qual é o campeonato do Fortaleza em 2024? Acompanhe com Marta Negreiros, André Almeida e Alexandre Mota!

