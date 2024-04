Fortaleza venceu Boca Juniors em amistoso no Castelão; Relembre jogo de 2010

Fortaleza e Boca Juniors se enfrentam nesta quinta-feira (25) pela 4ª rodada da Fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida vale a liderança do Grupo C e o Castelão vai estar lotado na partida das 21 horas. Mas a partida, se grande apelo e relevância, não é a primeira entre os dois clubes. Em 2010, os dois se enfrentaram em um contexto completamente diferente do que 2024. Foi em um amistoso em 2010 em 29 de maio, comemorativo ao tetra-campeonato cearense do Fortaleza, que estava na Série C do Campeonato Brasileiro. E o Boca Juniors, veio com um time B, repleto de garotos da base, já que o grupo principal estava nos Estados Unidos para amistosos.

Assim, a partida amistosa virou um jogo sem apelo, afinal, o Boca Juniors, mesmo sendo uma legenda do futebol sul-americano e mundial, não teria suas estrelas Abbondanzieri, Ibarra, Morel Rodríguez, Gary Medel, Federico Insúa, Juan Román Riquelme e Martín Palermo.

Legenda: O Leão fez amistoso após o título cearense de 2010 e se preparava para a Série C do Brasileiro Foto: RODRIGO CARVALHO / ARQUIVO SVM

Apesar da diretoria tricolor esperava um público entre 25 e 30 mil pessoas, pela conquista recente de um tetracampeonato diante do Ceará nos pênaltis. Mas apenas 7.997 torcedores compareceram ao Castelão.

O Leão, comandado por Zé Teodoro, venceu por 3 a 1, com todos os gols saindo no 2º tempo. Reginaldo Junior fez o primeiro do Leão, aos 12 minutos, Saavedra empatou aos 22 minutos, Jonhes fez o 2º aos 35 e Gaúcho fechou o placar aos 47.

Titulares do Boca nos EUA

Enquanto jogou com um time C e das categorias de base em amistosos no Brasil, contra Fortaleza e ABC na quinta-feira seguinte, os titulares do Boca fizeram um excursão aos Estados Unidos.

No domingo, dia 23, a equipe perdeu para o Los Angeles Galaxy, no estádio The Home Depot Center, em Los Angeles, na quarta-feira seguinte, em Seattle, jogou com o Seattle Sounders, no estádio Qwest Field e perdeu por 3 a 0, a última partida foi disputada em Portland, no dia 29, contra o Portland Timbers, com derrota por 3 a 2.

O time titular do Boca era: Pato Abbondanzieri, Hugo Ibarra, Gabriel Paletta, Morel Rodríguez, Fabián Monzón, Gary Medel,

Ariel Rosada, Federico Insúa, Juan Román Riquelme, Nico Gaitán e Martín Palermo.

Apesar de um elenco forte, o time foi 11º no Apertura da Liga Argentina e 16º no Clausura, na temporada 2009/10.

Veja a Ficha do Jogo

Fortaleza: 3

Fabiano;Peter, Leomar,Turatto e Guto; Coquinho (Reginaldo Jr., intervalo),Bruno de Jesus (Leandro 41/2ºT),Ricardo

Baiano (Régis 24/2ºT) e Bismarck (Gaibu 28/2ºT);Paulo Isidoro (Gaúcho 38/2ºT) e Jonhes.Técnico: Zé Teodoro

Boca Juniors: 1

Martinez; Perez, Santagatti, Villa Fañe e Ruiz (Flores 17/2ºT); Mazzola (Fernandez 36/2ºT), Alfonso, Acosta

(Phillipe 10/2ºT) e Cañete; Sanchez (Cabrera 32/2ºT) e Kuszku (Saavedra 17/2ºT). Técnico: Oscar Regenhart

Competição: Amistoso. Estádio: Castelão.Data:29 de maio de 2010.

Árbitro: Luzimar Siqueira.

Assistentes: Antonio Álber e Carolina Romanholi.

Renda: R$ 97.289,00.

Público: 7.997 pagantes.

Gols: Reginaldo Jr.(12/2ºT), Saavedra (22/2ºT), Jonhes (35/2ºT), Gaúcho(47/2ºT).

Cartões amarelos: Turatto,Ricardo Baiano, Régis (FOR);Santagati,Ruiz, Flores e Fernandes.Cartão vermelho: Perez (ARG).