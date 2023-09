Como CEO do Fortaleza, Paz terá autonomia no futebol e sem restrição de tempo de mandato

Com a provável aprovação da criação da SAF do Fortaleza, neste sábado, 23, o atual presidente do clube, Marcelo Paz, deverá se tornar o primeiro CEO do Tricolor. A afirmação é do vice-presidente do Tricolor, Geraldo Luciano. Em entrevista ao programa Jogada 1º Tempo, nesta sexta-feira, 22, o dirigente explicou que na nova função, Paz poderá se dedicar totalmente ao departamento de futebol.

“Ele vai ter muito mais tempo, porque vai se dedicar exclusivamente ao futebol [...] a ideia é que o CEO toque exclusivamente o futebol. Vamos ter um grupo de pessoas lideradas pelo Marcelo Paz para tocar o tempo totalmente dedicado ao futebol", disse.

As demais obrigações, como assuntos institucionais, buscar novas receitas e até cuidar dos esportes olímpicos ficarão sob o guarda-chuva do presidente da associação.

Autonomia

À frente da SAF, Paz terá total autonomia sobre o futebol do Fortaleza, garantiu Geraldo Luciano.

"O CEO ou diretor-presidente (como está descrito o cargo no estatuto) vai ter liberdade total para tocar o futebol, como tem hoje. O conselho de administração define a estratégia do clube, como as metas que se devem alcançar na rota de crescimento e quem vai tocar isso é a diretoria estatutária", explicou.

Como CEO, o atual presidente também poderá permanecer no Fortaleza por tempo indeterminado. Isso significa que o dirigente poderá ser reeleito várias vezes, sem limitação, desde que o conselho administrativo queira a manutenção dele e o próprio Paz compartilhe desse desejo. Cada mandato de CEO tem duração de três anos.

“Marcelo pode ficar o tempo que for, ele será um funcionário com contrato, com regras bem definidas. Enquanto os resultados forem favoráveis e ele tenha interesse em continuar, a ideia é que continue”, afirmou Geraldo.

Para assumir como diretor presidente da SAF, Paz terá que renunciar ao cargo de presidente da associação, que deverá ser repassado a Alex Santiago, atual segundo vice-presidente do Fortaleza. Quanto a Geraldo Luciano, que hoje é o primeiro vice, deve ocupar um cargo no conselho de administração da SAF.