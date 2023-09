'Não temos projeto de venda de participação do clube', garante Geraldo Luciano sobre votação de SAF

Geraldo Luciano, vice-presidente do Fortaleza, confirmou que mesmo que a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Tricolor do Pici seja aprovada neste sábado (23), em Assembleia, não existe um planejamento para venda de participações do clube cearense.

"Não temos nenhum projeto de venda de participação do clube. Isso não está em discussão no dia de amanhã. A votação amanhã, tornará muito difícil uma venda de controle do clube. Nenhuma discussão sobre venda de qualquer participação, ainda que minoritária, está sendo colocada em discussão amanhã’, disse em entrevista ao programa Jogada 1º Tempo.

Sendo assim, em caso de aprovação, a SAF do Fortaleza será controlada pelo próprio clube. O novo estatuto indica que: “I – O Fortaleza deverá, obrigatoriamente, manter o controle societário da empresa, salvo em caso de expressa autorização da Assembleia Geral”.

Outro ponto também indica “poder de veto da associação, independentemente da quantidade de ações na SAF, nas questões que envolvam nome, marca, símbolos, sede e patrimônio imobiliário”.

A Assembleia Geral de votação para aprovação do novo estatuto do Fortaleza e criação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) acontece neste sábado (23), no Pici. Podem participar da votação associados proprietários e associados torcedores que estejam aptos.

QUEM SERÁ O PRINCIPAL GESTOR DO FORTALEZA?

Na entrevista, Geraldo Luciano explicou que, caso a mudança para o modelo de SAF seja aprovada, haverá uma reunião do Conselho Deliberativo do clube no período da tarde, para eleger os cinco membros do Conselho de Administração da SAF.

"Serão esses membros do Conselho de Administração que vão indicar o CEO. É óbvio que o nome teria que ser o do Marcelo Paz, pelo que jáz fez, pelo que já provou que pode fazer. Ele vai poder se dedicar exclusivamente ao futebol", confirmou o executivo do Leão.

"O CEO vai ter liberdade total para tocar o futebol", completou Geraldo Luciano, ao comentar sobre a forma como será organizada a logística de operações em relação ao Departamento de Futebol.

Por outro lado, com uma possível saída de Marcelo Paz para a direção da SAF do Fortaleza, o cargo de presidente da associação ficaria vago. "Uma nova eleição agora não é interessante para o clube. Qual é o compromisso que temos entre nós: um dos três tem que ficar. O Marcelo muito provavelmente será o CEO do clube. Nós vamos fazer o que for melhor para o clube. Ou seja, eu ou o Alex (Santiago) necessariamente vamos assumir a associação", detalhou Geraldo.

MUDANÇA NAS COBRANÇAS DE IMPOSTOS

Com uma regulamentação específica para a Sociedade Anônima do Futebol (SAF), torcedores questionaram se o clube seria alvo de uma maior cobrança de impostos com a possível mudança para SAF. Geraldo descartou essa especulação.

"Podem ficar tranquilos que do ponto de vista tributário ele é neutro, então não vamos ter acréscimos do ponto de vista de impostos", explicou o vice-presidente.

ASSISTA ENTREVISTA: