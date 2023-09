No episódio do FortalezaCast desta semana, Marta Negreiros recebe Geraldo Luciano, vice-presidente do Fortaleza, para detalhar a SAF do Tricolor do Pici, que deve ser aprovada neste sábado (23). O dirigente esclarece pontos importantes sobre a mudança de estatuto que o clube vai passar e como será o funcionamento dessa nova dinâmica no Leão daqui pra frente.

O novo episódio do FortalezaCast já está disponível no Youtube do Jogada e nos diversos tocadores de áudio.

