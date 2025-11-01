Com uma a menos, Fortaleza vence o Ceará no Clássico-Rainha

Com gols de Nainara e Thalita, o Fortaleza venceu o Ceará por 2 a 0, no Estádio Presidente Vargas, neste sábado (1º). O duelo era válido pela sexta rodada do Campeonato Cearense Feminino, com o Tricolor superando o rival no Clássico-Rainha.

Quando já venciam com gol de cabeça Nainara, camisa 3 Tricolor, as Leoas jogaram com uma a menos desde o primeiro tempo, quando a zagueira autora do gol foi expulsa em falta parando o contra-ataque do Alvinegro. Já no segundo tempo, após cobrança de falta, Thalita colocou o ponto final na vitória do Fortaleza.

Com o triunfo no Clássico-Rainha, o Fortaleza assumiu a liderança do Grupo A do estadual e chegou aos 13 pontos. Já o Vovô, Ceará também soma 13 pontos, e ocupa a segunda colocação do Grupo A.