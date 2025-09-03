Com troca de goleiros, Ceará avança para final da Copa do Nordeste sub-20 com herói improvável

O Ceará está classificado para a final da Copa do Nordeste Sub-20. O Vovô garantiu vaga ao vencer nos pênaltis o Fortaleza, em Clássico-Rei válido pela semifinal da torneio regional de base nesta quarta-feira (3), no Estádio Presidente Vargas.

Com a classificação garantida a final do torneio de base regional, o Alvinegro agora espera a decisão da outra semifinal entre Bahia e Vitória, que jogam nesta sexta-feira (5), às 15h, no Estádio Alberto Oliveira, o Joia da Princesa, em Feira de Santana, na Bahia.

Liderado pelo auxiliar Jorge Marinho, tendo em vista que o treinador da equipe Alison Henry estava suspenso, após dificuldades na criação, o Vovô trocou no segundo tempo Guilherme e Melk, exaustos, para colocar Gabriel Amaral e Zé Neto na expectativa de dar energia ao ataque e abrir o placar do jogo. Porém, a substituição que garantiu a classificação do Vovô aconteceu no último lance do jogo: quando saiu o goleiro Gustavo Martins e entrou Deivid Soares.

HERÓI IMPROVÁVEL

Contratado para ingressar as categorias de base alvinegra, Deivid Soares chegou à Cidade Vozão em fevereiro de 2025 vindo Palmeiras. Tendo sido o campeão do Campeonato Brasileiro sub-20 pelo time paulista, o goleiro, inclusive já foi relacionado por Léo Condé no elenco profissional e esteve presente no banco de reservas na semifinal da Copa do Nordeste contra o Bahia, quando o Alvinegro foi eliminado pelo Esquadrão com gol nos acréscimos.

Iniciando também no banco de reservas no Clássico-Rei, o paraense, natural de São Domingos do Capim, foi chamado pela comissão técnica minutos antes do fim da partida. Tal qual Tim Krul e a Seleção Holandesa na Copa do Mundo de 2014, na histórica partida contra a Croácia, em duelo válido pelas quartas de final e que foi decidida nos pênaltis com a Laranja Mecânica avançando para semifinal do mundial, a substituição foi feita no último lance da partida visando as penalidades.

"Eu falei para ele 'brilha, é o teu momento', Sabemos da tua capacidade e a gente tem a certeza absoluta. Ele disse pra gente que pegaria algum pênalti. É um momento especial na de todos que estão em volta na cidade de Vozão.", comentou Jorge Marinho sobre o que disse ao Deivid antes do goleiro entrar em campo na substituição.

Em série emocionante, o Fortaleza saiu na frente e esteve a um pênalti de confirmar a vitória. Na cobrança, o camisa 10 tricolor, Dimas, deslocou Deivid mas acertou a trave. Com a chance de empatar o placar, Zé Neto converteu para o Alvinegro e as penalidades seguiram para as alternadas. Quando Juan Fidelis bateu para o Leão, o goleiro de 1,96 acertou o canto e defendeu a finalização com o pé. Bastando converter, Giulio bateu, fez e garantiu a classificação do Vovô às finais do torneio.

"Trabalhando forte e agradecer primeiramente a Deus e o staff do clube, comissão que sempre me apoiou aí e me deu essa oportunidade e não tenho como explicar esse momento maravilhoso e classificação à final. Trabalhamos muito a semana toda. Merecíamos por tudo que estamos construindo, é muito trabalho e merecimento.", celebrou Deivid.

FINAL DO TORNEIO

A final do torneio, que volta a ser realizada desde a pausa em 2021, devem acontecer nos dias 10 e 17 de setembro. Com a data, horário e locais a confirmar pela CBF. Garantido na final, o Ceará vai em busca do título inédito da competição.

" Não dá nem tempo a gente aproveitar, acho que é mais sentar para alinhar e começar a montar as estratégias para próximo adversário.