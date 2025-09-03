Fortaleza x Ceará na semifinal da Copa do Nordeste Sub-20: onde assistir, escalações e horário

Valendo vaga na final da Copa do Nordeste Sub-20, Fortaleza e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 15h, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). A semifinal será decidida em jogo único e contará apenas com a presença da torcida do Fortaleza, que poderá entrar pelo Setor Social do estádio.



Por ter melhor campanha que o Vovô na competição, o Leão decide a vaga com seu mando de campo. Quem passar, enfrenta o vencedor da outra semifinal Bahia e Vitória. A final será disputada em dois jogos, nos dias 10 e 17 de setembro.

ONDE ASSISTIR

A partida Fortaleza x Ceará na semifinal da Copa do Nordeste Sub-20 terá transmissão da Sportynet.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: Cássio; Rafael Vaz, Kauã Rocha, Guilherme Moura e Arthur; João Costa, Bruninho e Bruno Branco (Dimas); Tomás Roco, Carlos Miguel e Fash.

Treinador: Léo Porto

Ceará: Gustavo Martins; Uchella, Pedro Gilmar, Gabriel Rocha e Riquelme; Brian Souza, João Gabriel e Melk; Giulio, Rian Patric e Guilherme.

Treinador: Alison Henry

FORTALEZA X CEARÁ | FICHA TÉCNICA

Competição: Semifinal da Copa do Nordeste Sub-20

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 03/09/2025 (quarta-feira)

Horário: 15h (de Brasília)