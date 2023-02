Com saída de Vina, Ceará perde 13 jogadores para times da Série A após rebaixamento

Após o rebaixamento de 2022, o Ceará perdeu 13 jogadores para nove times da Série A do Brasileiro nesta temporada. O último a deixar o clube foi o meia Vina, que acertou com o Grêmio e se apresentou ao clube gaúcho.

O meia de 31 anos vestiu a camisa Alvinegra por três anos e viveu grandes momentos no clube, ao lado da torcida, e tornou-se ídolo. Com a equipe gaúcha, assinou contrato de empréstimo até o fim da temporada e o Grêmio tem opção de compra.

Ao todo, 20 jogadores deixaram o clube. Desses, 12 vão defender equipes da elite do futebol brasileiro em 2023. O Alvinegro perdeu peças principalmente nas laterais e no ataque: três em cada.

Os ex-atletas do Ceará foram para 9 dos 20 times do Brasilierão. São eles: Cuiabá (2), Fortaleza (2), Goiás (2), Santos (2), América (1) Coritiba (1), Bahia (1), Fluminense (1) e Grêmio (1).

Além do meia Vina, outro caso emblemático é o de João Ricardo. Apesar da campanha do Alvinegro, o goleiro foi um dos destaques do setor defensivo, com segurança. Assim como o lateral Bruno Pacheco, com sua regularidade em campo. Os dois foram contratados pelo Fortaleza, maior rival do Vovô.

DEIXARAM O CEARÁ E VÃO ATUAR NA SÉRIE A EM 2023: