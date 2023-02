Vina é anunciado oficialmente pelo Grêmio; veja detalhes do contrato

O meia-atacante Vina, que se despediu do Ceará na última sexta-feira (11), foi anunciado oficialmente como o novo reforço do Grêmio para a temporada 2023. O jogador de 31 anos foi emprestado pelo Vovô ao clube gaúcho até o final da temporada 2023. O contrato firmado entre as duas equipes prevê opção de compra ao final do período de empréstimo.

De acordo com informações divulgadas pelo Grêmio, Vina já foi integrado ao atual elenco do Tricolor Gaúcho e sua apresentação oficial acontecerá nos próximos dias. Com a camisa do Grêmio, Vina disputará o Campeonato Gaúcho, a Copa do Brasil e a Série A do Brasileirão. O Grêmio retorna à elite do futebol brasileiro nesta temporada.

Vina deixa o Ceará após mais de três temporadas e 168 jogos com a camisa alvinegra. Pelo Vovô, o jogador foi campeão da Copa do Nordeste na temporada 2020 e participou das campanhas do Ceará na Sul-Americana, em 2021 e em 2022. O meia-atacante chegou a ingressar a seleção da Série A do Brasileirão ne temporada 2020.