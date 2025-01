O sorteio da fase de playoffs da Champions League 2024/25 foi realizado na manhã desta sexta-feira (31), e definiu os oito confrontos do primeiro mata-mata da atual edição da Liga dos Campeões da Europa. O principal confronto será entre Real Madrid e Manchester City.

Os playoffs antecedem as oitavas de final, que já conta com oito classificados: Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa. Os times que avançarem nos playoffs enfrentam os classificados para as oitavas.

Confira sorteio do playoffs da Champions League 2024/2025:

Brest x PSG

Club Brugge x Atalanta

Manchester City x Real Madrid

Juventus x PSV

Monaco x Benfica

Sporting x Borussia Dortmund

Celtic x Bayern de Munique

Feyenoord x Milan

Os times do lado direito (Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern de Munique, Milan, PSV, PSG e Benfica) decidirão a vaga nas oitavas de final em casa, jogando como mandantes. Os demais jogam o primeiro jogo em seus estádios.

As partidas serão disputadas entre os dias 11 e 19 de fevereiro de 2025. Dois dias depois, no dia 21 de fevereiro, será realizado um novo sorteio, desta vez para a fase de oitavas de final da Liga dos Campeões, que será disputada entre 4 e 12 de março.