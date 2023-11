Com promoção, Fortaleza inicia venda de ingressos para jogo contra o Palmeiras

Vivendo jejum de 8 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro após o empate com o Botafogo, o Fortaleza iniciou a venda de ingressos com promoção para o jogo contra o Palmeiras, no próximo domingo (26), às 18h30, na Arena Castelão.

Buscando o apoio da torcida em casa pela má fase, os bilhetes podem ser comprados de forma promocional a partir de R$ 10 (meia), no setor Inferior Norte e Sul. As entradas podem ser adquiridas nas lojas oficiais e através do site: https://leaotickets.com.br

Legenda: Valores dos ingressos e pontos de venda Foto: Divulgação / Fortaleza

Confira os valores dos ingressos por setor

Inferior Norte e Inferior Sul: R$ 20 e R$ 10

Especial: R$ 60 e R$ 30

Bossa Nova: R$ 100 e R$ 50

Superior Sul: R$ 150 e R$ 75

Premium: R$ 300 e R$ 150

Mulher paga meia

O Fortaleza também anunciou que torcedoras podem adquirir ingressos com meia entrada em todos os setores.

Na tabela

O Fortaleza é o 12º colocado na Série A com 44 pontos, enquanto o Palmeiras é o líder da competição com 62 pontos.