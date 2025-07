Com o fim da rodada, Ceará ganha três posições e Fortaleza cai para vice-lanterna; veja tabela

O fim da 13ª rodada da Série A mudou a tabela de classificação dos times cearenses. O Ceará subiu três posições, e agora ocupa a 9ª colocação. Já o Fortaleza, agora é o vice-lanterna do torneio. Vovô e Leão se enfrentaram no último domingo e a vítoria alvinegra fez a equipe de Léo Condé chegar aos 18 pontos, deixando os tricolores estacionados nos 10 pontos.

Com a vitória, o Ceará aumentou a sequência invicta sobre o maior rival e tendo vencido sua primeira partida como visitante na competição, o Ceará ganhou três posições e ocupa a nona posição do Brasileirão, com 18 pontos conquistados. Já o Fortaleza, com o revés e a vitória do Juventude sobre o Sport nesta segunda-feira (14) por 2 a 0, foi ultrapassado pelo time gaúcho e está na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 10 pontos, ocupando a vice-lanterna da tabela, atrás somente do Sport que tem 3 pontos.

Com a situação, o Fortaleza demitiu Juan Pablo Vojvoda e procura anunciar o seu novo treinador nos próximos dias.

Vale ressaltar que times como Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Mirassol, Santos, Juventude e Sport estão com número de jogos. Ou seja, não disputaram ainda 13 rodadas completas

Flamengo | 27 pontos

Cruzeiro | 27 pontos

RB Bragantino | 26 pontos

Bahia | 24 pontos

Palmeiras | 22 pontos

Botafogo | 21 pontos

Fluminense | 20 pontos

Atlético Mineiro | 20 pontos

Ceará | 18 pontos

Mirassol | 17 pontos

Corinthians | 16 pontos

Grêmio | 16 pontos

Internacional | 14 pontos

Vasco | 13 pontos

São Paulo | 12 pontos

Santos | 11 pontos

Juventude | 11 pontos

Vitória | 11 pontos

Fortaleza| 10 pontos

Sport | 3 pontos

Como próximos compromissos dos times cearenses, o Ceará enfrenta o Corinthians nesta quarta-feira (16), às 19h30, na Arena Castelão, em confronto válido pela 13ª rodada, enquanto o Fortaleza enfrenta o Bahia, no próximo sábado (19), às 16h, na Arena Castelão.

*Sob a supervisão de João Bandeira Neto.