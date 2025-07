Fortaleza cai para a vice-lanterna da Série A após vitória do Juventude

O Fortaleza encerrou a 13ª rodada da Série A na vice-lanterna. O Tricolor de Aço foi ultrapassado pelo Juventude no complemento da rodada nesta segunda-feira (14), caindo para a 19ª colocação. O time gaúcho venceu o Sport por 2x0 no Alfredo Jaconi, com gols de Gilberto.

Agora, o Leão, que perdeu o Clássico-Rei para o Ceará no domingo, está em 19º com 10 pontos em 13 rodadas, enquanto o time gaúcho subiu para 17º com 11.

Z4 da Série A

Legenda: O Z4 da Série A está assim após a 13ª rodada Foto: Reprodução / srgoool

Próximo jogo

O Fortaleza volta a jogar pela Série A no sábado (19), contra o Bahia, no Castelão, às 16h pela 15ª rodada.