Com Neymar de modelo, PSG lança novo uniforme para a temporada 2022–2023

O Paris Saint-Germain (PSG) anunciou nesta quarta-feira (29) o lançamento do uniforme principal para a temporada 2022–2023, com o atacante brasileiro Neymar Júnior como modelo.

A camisa é predominantemente azul, com traços brancos e vermelhos no centro. O símbolo do PSG está centralizado, com a logomarca do material esportivo e a patrocinadora master vindo abaixo.

Vivendo imbróglio com o clube parisiense, Neymar aparece em dois vídeos de divulgação do clube, inclusive recebendo a nova camisa no Rio de Janeiro, onde passa férias.

Le @PSG_inside vers de nouveaux sommets avec @qatarairways qui devient le nouveau sponsor maillot officiel du club parisien ❤️💙 pic.twitter.com/piZQNoMGBy — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 29, 2022

Veja imagens da nova camisa principal do PSG

Legenda: Camisa principal do Paris Saint-Germain foi anunciada nesta quarta-feira (29) Foto: Divulgação / PSG

