Com lesão no joelho, Robson deve desfalcar o Fortaleza por cerca de um mês

O atacante Robson deverá desfalcar o Fortaleza por cerca de um mês. No Clássico-Rei contra o Ceará, pela Copa do Brasil, o jogador teve um estiramento ligamentar no joelho esquerdo e, com isso, ficará de fora dos próximos jogos do Tricolor.

O quadro de Robson não indica necessidade de procedimento cirúrgico. Porém, o jogador deverá ser submetido a tratamento convencional para se recuperar plenamente.

Ele sequer viajou com a delegação leonina para o confronto contra o Atlético-MG, neste sábado (25), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao todo, 22 jogadores foram relacionados para a partida.

Além de Robson, o Departamento Médico do Fortaleza conta ainda com o capitão e defensor Tinga, que passou por uma cirurgia para corrigir lesão ligamentar no pé esquerdo e segue afastado das atividades. O volante Hércules também está no DM por conta de um edema no adutor da coxa direita.