"Aquaman do Fortaleza", meia Rocyan comenta sobre aparência com herói e recepção no clube

O meia Rocyan Santiago chegou ao Fortaleza para o Brasileirão de Aspirantes e viralizou nas redes sociais antes mesmo de entrar em campo por conta da aparência similar ao herói Aquaman, da DC Comics. Em contato com o ge, o atleta de 22 anos explicou o visual e a semelhança com o personagem.

“Em 2016 comecei a deixar o cabelo crescer, mas ainda não era tão grande. Também não tinha lançado o filme ainda. Quando eu cheguei na Áustria, o pessoal começou a me apelidar, e Aquaman foi pegando. Depois fui deixando a barba, e o Jason Momoa começou a fazer bastante sucesso com os filmes e a série e acabei pegando uma sobra do apelido e da fama dele”, disse o jogador.

O artista Jason Momoa é o intérprete de Aquaman nas produções cinematográficas. Com a repercussão, Rocyan ressaltou que muitos torcedores do Leão o procuraram e demonstraram apoio.

Legenda: Aquaman é um filme de super-herói criado pela DC Comics. Foto: Divulgação/Warner Pictures

“Muita gente da torcida me deu boas vindas, foi no meu perfil e disse que a torcida ia me abraçar quando entrasse em campo. Acho que cheguei com pé direito e fui recebido de braços abertos. Espero ganhar meu espaço na equipe, aos poucos vou me sentindo em casa para ter a confiança e fazer o que eu sei, que é jogar bola. Não sou ator, não vou fazer filme e nem nada”, declarou.

A equipe Sub-23 do Fortaleza estreia na próxima quinta-feira (30), contra Paysandu, às 15h, fora de casa, pelo Grupo D. O chaveamento do torneio registra também CSA e Cuiabá.