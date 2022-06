Aquaman no Fortaleza? Leão contrata meia do Atlético-MG; conheça o jogador

O Fortaleza contratou o volante Rocyan Santiago, de 22 anos, para a equipe sub-23, que disputa o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Ele já treina há um mês no clube. O próprio jogador confirmou o acerto via rede social.

Rocyan é conhecido pela torcida do Atlético-MG como Aquaman, pela semelhança com o personagem do universo DC Comics interpretado por Jason Momoa nos cinemas.

Legenda: Aquaman é um filme de super-herói criado pela DC Comics. Foto: Divulgação/Warner Pictures

Ele foi revelado pelas categorias de base do Grêmio. Atuou pelo futebol austríaco, no Austria Lustenau, da segunda divisão nacional. Foram oito jogos e um gol marcado.

Legenda: Rocyan Santiago em postagem na sua rede social Foto: Arquivo pessoal

Feliz e motivado

No Instagram, o atleta comemorou a assinatura com Tricolor do Pici.

"O caminho até aqui foi longo. Tenho certeza que já estava tudo preparado por Deus! Que toda lágrima e todo suor se transforme em motivação para vencer tuas batalhas diárias. Sonho e meta são coisas diferentes. Por isso, se mantenha sempre focado em seus sonhos e nunca desvie o olhar da sua meta! MUITO FELIZ E MOTIVADO para conquistar grandes triunfos com a camisa do @fortalezaec !!! VAMO LEÃO", disse.