Presidente Vargas (PV) tem capacidade máxima de 20.166 torcedores liberada

O Presidente Vargas (PV) está com capacidade máxima de 20.166 torcedores liberada a partir desta sexta-feira (24). O anúncio foi feito pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), via redes sociais. O estádio já tinha laudos liberados pelos órgãos de segurança (Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, CREA e Vigilância Sanitária), mas, após conclusão de pequenas obras, como instalação de câmeras de monitoramento, teve capacidade máxima liberada pela Prefeitura.

Com isso, o estádio do bairro Benfica poderá receber jogos de maior porte, como de Ceará e Fortaleza nas disputas das competições que têm pela frente.

Mesmo após a reinauguração, a praça esportiva não se encontrava em plena disponibilidade para atender exigências do Estatuto do Torcedor. Sistema de monitoramento era exigido para liberação total da praça esportiva, o que foi instalado.

Vai ter jogo de Ceará ou Fortaleza no PV?

Mesmo com o estádio plenamente liberado, ainda é incerta a marcação de jogos de Vovô e Leão para o estádio. Em reunião ocorrida na sede da Sejuv-CE, nas últimas semanas, em virtude da situação delicada do gramado da Arena Castelão, gestores de Ceará e Fortaleza defenderam a manutenção de jogos na Arena Castelão, em virtude da enorme quantidade de sócios dos clubes, mais de 40 mil nos dois programas.

No entanto, algumas partidas têm apresentado público reduzido. Em Fortaleza x América-MG, no último domingo, apenas 17 mil torcedores estiveram presentes, número que já inferior à atual capacidade do PV.