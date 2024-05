Com hat-trick sobre o Sport, Moisés assume artilharia da Copa do Nordeste; veja artilheiros

O atacante Moisés, do Fortaleza, marcou três gols na goleada do Tricolor do Pici sobre o Sport, no último domingo (26), e assumiu a artilharia da Copa do Nordeste 2024. O jogador de 27 anos agora soma seis gols na atual edição do torneio regional.

Além dos três gols marcados contra o Sport na semifinal do torneio regional, Moisés balançou as redes nas partidas contra o Sport, na primeira fase, contra o Maranhão, também na primeira fase, e contra o Altos, nas quartas de final do Nordestão 2024.

ARTILHARIA DA COPA DO NORDESTE 2024

Moisés | 6 gols Gustavo Coutinho | 5 gols Anselmo Ramon | 5 gols Vinícius Barata | 4 gols Erick Pulga | 4 gols Thaciano | 4 gols

Legenda: Gol de Moisés em Sport x Fortaleza Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

A final da edição 2024 será disputada entre Fortaleza e CRB. Os jogadores que seguem com possibilidade de subir na artilharia são nomes como Moisés (6), Kervin Andrade (3) e Yago Pikachu (3), pelo Fortaleza, e Anselmo Ramon (5) e Labandeira (2), pelo CRB.

As finais entre Fortaleza e CRB devem ser disputadas nos dias 5 e 9 de junho, segundo a tabela detalhada divulgada pela CBF. O Fortaleza manda o primeiro jogo em casa, com o jogo decisivo sendo disputado em Maceió (AL).