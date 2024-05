Paz quer 120 mil torcedores do Fortaleza em sequência como mandante; veja datas e adversários

O CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, fez uma convocação para a torcida do Fortaleza para os próximos três jogos do Tricolor do Pici, que terão o Leão como mandante. O dirigente gravou um vídeo logo após a classificação sobre o Sport na semifinal da Copa do Nordeste.

“Fizemos três jogos fora de casa em estádios dificílimos. Foram aproximadamente 107 mil torcedores contra a gente. Vamos fazer três jogos em casa e temos que superar essa marca. O somatório tem que ser uns 120 mil”, disse Marcelo Paz.

SEQUÊNCIA DO FORTALEZA COMO MANDANTE

29/05 (QUA) | Sportivo Trinidense | Sul-Americana | Arena Castelão

02/06 (DOM) | Athletico-PR | Série A | Arena Castelão

05/06 (QUA) | CRB | Copa do Nordeste | Arena Castelão*

*A CBF ainda divulgará a tabela detalhada das finais da Copa do Nordeste.

A realização de check-in para sócios-torcedores para a partida entre Fortaleza e Sportivo Trinidense, pela sexta rodada do Grupo D da Sul-Americana 2024, já está liberada. A venda de ingressos será iniciada às 14h desta segunda-feira (27).