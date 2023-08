Com Guto Ferreira no comando, Ceará vê distância para o G-4 da Série B aumentar; veja números

Logo após o anúncio de Guto Ferreira como novo técnico do Ceará, no dia 29 de junho, a torcida se animou e depositou muita expectativa no retorno do treinador ao clube após uma primeira passagem vitoriosa. No entanto, quase dois meses depois do trabalho ser iniciado, o Alvinegro continua em uma situação instável na tabela e distante do G-4. Quando Guto chegou, a distância do Vovô para o grupo de acesso estava em sete pontos. Hoje, são oito de diferença.

O time de Porangabuçu, que ainda não esteve dentro do grupo de acesso em nenhuma rodada, teve com Eduardo Barroca no comando a sua maior proximidade em relação aos quatro primeiros colocados da Série B. Após a finalização da oitava rodada, o Ceará aparecia com 13 pontos e se encontrava a dois do Botafogo/SP, time que era o quarto colocado na tabela.

No entanto, o então treinador não conseguiu manter uma regularidade e, depois de uma sequência alternando resultados, acabou sendo demitido. Barroca saiu deixando o Ceará na nona posição, com 21 pontos ganhos. A distância para o G-4 era de sete pontos.

CHEGADA DE GUTO E ESPERANÇA RENOVADA

A chegada de Guto Ferreira trouxe uma nova esperança para o torcedor. Porém, o desempenho em campo e uma falta de sequência conquistando resultados positivos afastaram ainda mais o Ceará da zona de classificação para a Série A. Após a finalização da 24ª rodada, o time ficou oito pontos distante do Vila Nova (42 dos goianos contra 34 do Alvinegro), quarto colocado.

Com Guto no comando, a menor distância foi de cinco pontos na 18ª rodada, quando venceu o próprio Vila Nova, e 22ª, após vitória diante do ABC.

Hoje, já com o início da 25ª rodada da competição, na qual o Vovô ainda não entrou em campo, são nove pontos de distância, já que o Juventude entrou em campo e venceu, chegando aos 43 pontos, na abertura da rodada.

VEJA DESEMPENHO RODADA A RODADA ENTRE BARROCA E GUTO FERREIRA

EDUARDO BARROCA

3ª rodada - ABC x Ceará

Ceará a 6 pontos do G-4 (3 / 9 Sport)

4ª rodada - Ceará x Vitória

Ceará a 6 pontos do G-4 (3 / 9 Vila Nova)

5ª rodada - Ponte Preta x Ceará

Ceará a 6 pontos do G-4 (4 / 10 Vila Nova)

6ª rodada - Ceará x Tombense

Ceará a 5 pontos do G-4 (7 / 12 Guarani)

7ª rodada - Criciúma x Ceará

Ceará a 4 pontos do G-4 (10 / 14 Sport)

8ª rodada - Londrina x Ceará

Ceará a 2 pontos do G-4 (13 / 15 Botafogo/SP)

9ª rodada - Ceará x Novorizontino

Ceará a 4 pontos do G-4 (13 / 17 Vila Nova)

10ª rodada - Ceará x Chapecoense

Ceará a 4 pontos do G-4 (16 / 20 Sport)

11ª rodada - Atlético-GO x Ceará

Ceará a 4 pontos do G-4 (19 / 23 Sport)

12ª rodada - Ceará x CRB

Ceará a 5 pontos do G-A (19 / 24 Sport)

13ª rodada - Sampaio Corrêa x Ceará

Ceará a 5 pontos do G-4 (20 / 25 Vitória)

14ª rodada - Ceará x Avaí

Ceará a 7 pontos do G-4 (21 / 28 Sport)

GUTO FERREIRA

15ª rodada - Sport x Ceará

Ceará a 8 pontos do G-4 (21 / 29 Novorizontino)

16ª rodada - Ceará x Botafogo-SP

Ceará a 6 pontos do G-4 (24 / 30 Novorizontino)

17ª rodada - Mirassol x Ceará

Ceará a 6 pontos do G-4 (25 / 31 Vitória)

18ª rodada - Ceará x Vila Nova

Ceará a 5 pontos do G-4 (28 / 33 Novorizontino)

19ª rodada - Juventude x Ceará

Ceará a 7 pontos do G-4 (28 / 35 Sport)

20ª rodada - Ceará x Ituano

Ceará a 6 pontos do G-4 (29 / 35 Vila Nova)

21ª rodada - Guarani x Ceará

Ceará a 8 pontos do G-4 (30 / 38 Criciúma)

22ª rodada - Ceará x ABC

Ceará a 5 pontos do G-4 (33 / 38 Vila Nova)

23ª rodada - Vitoria x Ceará

Ceará a 8 potnos do G-4 (33 / 41 Criciúma)

24ª rodada - Ceará x Ponte Preta

Ceará a 8 pontos do G-4 (34 / 42 Vila Nova)