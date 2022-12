Com contrato até 2030 com Al-Nassr, Cristiano Ronaldo também vai ser embaixador da Arábia Saudita

Segundo o jornal Marca, da Espanha, Cristiano Ronaldo já tem um novo clube em sua carreira. A conversa inicial entre clube e atleta foi feita no dia 28 de novembro e uma semana depois o destino do camisa 7 já estava decidido. O atleta iria jogar dois anos e meio na Arábia Saudita, porém, esta informção foi negada e complementada.

O contrato de Cristiano Ronaldo não se limita apenas ao clube, CR7 pode ser oficializado ainda hoje e o acordo feito em Riad conecta o jogador ao Al-Nassr e à Arábia Saudita. Durante o período que vai passar na Arábia, o jogador vai atuar nos gramados por dois anos e meio e no restante do acordo, Cristiano será embaixador do país na candidatura da Arábia Saudita para sediar a Copa do Mundo de 2030.

A demora para assinar o contrato se deu pois o jogador havia solicitado um tempo para um copromisso que passou a ter após o adeus ao Manchester United. Para que o contrato desse certo, o clube liberou três jogadores para garantir a chegada e permanência do craque.

Inicialmente, a conversa entre as duas partes afirma que Cristiano Ronaldo vai receber cerca de 200 milhões de euros por temporada, que segundo o jornal espanhol, esse valor é referente somente ao período em que o atleta vai atuar como jogador e possivelmente será aumentado quando CR7 virar o embaixador do país.