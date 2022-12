Cristiano Ronaldo acerta com o Al Nassr, da Arábia Saudita, afirma jornal espanhol

Cristiano Ronaldo vai jogar pelo Al Nassr, da Arábia Saudita, a partir de janeiro de 2023. A informação é do jornal espanhol 'Marca'. Ainda de acordo com a publicação, o português assinou contrato de dois anos e meio. As cifras para levar o astro português podem chegar a 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,09 bilhão) por ano, entre salário e publicidades.

O astro português, que rescindiu vínculo com o Manchester United de forma conturbada, acertou com o novo clube enquanto disputa a Copa do Mundo do Catar. O encerramento do vínculo seria em junho de 2025, quando CR7 terá 40 anos.

OPÇÃO PELA ARÁBIA SAUDITA

O "Marca" ainda explica que o astro português "estaria decidido a rebaixar o nível competitivo" após esgotar as possibilidades para seguir atuando na elite do futebol europeu. Então, decidiu compensar encerrando a carreira focando em benefícios econômicos. Nenhuma equipe alcançaria as cifras ofertadas pelo clube árabe.

O investimento no português é parte da estratégia para fortalecer o futebol árabe e o campeonato local. O CR7 poderá ser o impulso necessário para chamar atenção da mídia.

O Al Nassr é comandado pelo técnico Rudi García, ex-técnico do Lyon. Jogadores como o brasileiro Talisca, o colombiano Ospina e o camaronês Aboubakar atuam na equipe.