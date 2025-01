Com camisa do Ceará, Felipe Melo nega que 'se ofereceu' para jogar no Fortaleza

O volante Felipe Melo, de 41 anos, movimentou as redes sociais ao falar sobre o futebol cearense. Livre no mercado após deixar o Fluminense, o meio-campo se justificou por elogiar o treinador argentino Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, e negou que estivesse “se oferecendo” para atuar na equipe. O detalhe: essa resposta veio enquanto usava a camisa do Ceará, durante gravação no Instagram.

"Ontem fiz uma postagem elogiando o Vojvoda. O Fortaleza tem sido um exemplo, não só no futebol do Nordeste, mas no brasileiro em si, mas sabe como são, né? 'Felipe está se oferecendo ao Fortaleza'. Cara, não estou me oferecendo pra ninguém não, fiz só um comentário mesmo, torço muito para o futebol nordestino ganhar uma Libertadores, entrar no pelotão dos maiores clubes do Brasil, da América e do mundo. Eu gosto muito do Santa Cruz, que é nordestino, mas não me ofereci para lugar nenhum não. Inclusive vou jogar um futevôlei de Vozão, trajado de Vozão”. Felipe Melo Volante

Com carreira consolidada no Brasil e no exterior, Felipe Melo acumulou 23 jogos pelo Fluminense em 2024, atuando como volante e zagueiro. Quando elogiou Vojvoda, o experiente jogador ressaltou que o considerava “o melhor técnico” e que o Leão poderia ganhar a Libertadores se tivesse receita.

“O melhor de todos é o Vojvoda, que apesar de não ter ganhado um título de tanta expressão como a Sul-Americana, que chegou na final, ele foi campeão da Copa do Nordeste, do Campeonato Cearense, e é um cara que está fazendo história. Eu tenho muito respeito, como outros, mas esse eu gosto muito do estilo de jogo, da forma aguerrida, não só dele, mas dos auxiliares também. Se o Fortaleza tivesse money (dinheiro) que os outros têm, já teria ganho a Libertadores”, afirmou antes em uma conta no Instagram.

Apesar da repercussão entre os torcedores, Ceará e Fortaleza não possuem negociações com Felipe Melo. No momento, o staff do atleta procura um novo clube no mercado.