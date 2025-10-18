Com Ávila, Tinga e Crispim de modelos, Fortaleza lança terceiro uniforme

O Fortaleza anunciou neste sábado (18) o lançamento do seu terceiro uniforme para a temporada 2025, em alusão ao aniversário de 107 anos do clube cearense, comemorados nesta data. O lançamento aconteceu através de campanha nas redes sociais.

“Eles vestem com orgulho o que representa uma nação. Dentro e fora de campo, carregamos o orgulho e amor de defender o Fortaleza. Já disponível no site leao1918.com.br ou em nossas lojas oficiais!”, disse o clube na publicação.

Jogadores do elenco atual estão entre os modelos escolhidos para o lançamento oficial do novo uniforme. Nas fotos, puderam ser vistos o zagueiro Gastón Ávila, o lateral-direito Tinga e o meia-atacante Lucas Crispim.

A nova terceira camisa do Fortaleza tem cor predominante azul. Na altura do peito, há duas faixas horizontais, uma branca e uma vermelha. Centralizado está o escudo do clube, na versão retrô.

Nos comentários, o lançamento da camisa dividiu opiniões dos torcedores. Parte da torcida aprovou e usou a oportunidade para demonstrar apoio ao time na luta pela permanência. Outros torcedores criticaram o design, o timing da postagem e os jogadores escolhidos como modelos.