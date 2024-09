Clubes ainda podem contratar após o fechamento da janela de transferências? Entenda

O futebol brasileiro movimentou mais de R$ 1 bilhão de reais em negociações durante a janela de transferências encerrada na segunda-feira. Ao todo, 142 reforços foram contratados somando os times das Séries A e B. No entanto, mesmo com o encerramento do período de reforços ainda é possível contratar?

Os times das duas principais divisões do futebol brasileiro vão poder se reforçar ainda neste mês de setembro. O regulamento das Séries A e B do Brasileiro permite inscrições de novos atletas até 9 de setembro, com até 50 nomes na lista.

Até dia 20 é possível realizar até oito trocas. Porém, o jogador precisa estar livre no mercado e ter concluído o último vínculo antes do fechamento da janela. Há alguns casos aceitos pela Fifa: atletas que rescindiram contrato pela Lei Pelé, além de outras situações incluídas em exceções determinadas pela no Estatuto e a Transferência de Jogadores.

Os 20 times da Série A investiram R$ 1.027.085.000 em 101 reforços. O Fortaleza anunciou apenas dois nomes: Eros Mancuso e Magrão. A equipe Tricolor investiu mais de 54 milhões em contratações nesta temporada. Já o Alvinegro, que disputa a Série B, trouxe seis jogadoras para a sequência da temporada: João Pedro Tchoca (zagueiro), Eric (lateral-esquerdo), Andrey (volante), Rafinha (meia), Lucas Rian e Talisson (atacantes).