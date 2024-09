Mercado da bola: veja os principais reforços da janela de transferência da Série A

A última janela de transferência do futebol brasileiro encerra nesta segunda-feira (2), marcando o fim das principais contratações para a reta decisiva da Série A do Brasileiro. Ao todo, 108 reforços foram anunciados no período, iniciado no dia 10 de julho. O Diário do Nordeste lista todos os nomes oficializados para a sequência do Brasileirão.

O Fortaleza, por exemplo, apresentou duas novas peças: o goleiro Marcão e o lateral-direito argentino Eros Mancuso. Já o líder da lista foi o Cruzeiro, que reformulou o elenco na janela e anunciou nove contratações, incluindo o goleiro Cássio, ex-Corinthians.

Total de reforços da Série A na nova janela de transferência

9 reforços: Cruzeiro

8 reforços: Atlético-GO e Criciúma

7 reforços: Atlético-MG, Corinthians, Cuiabá, Juventude e Vitória-BA

6 reforços: Botafogo, Grêmio e Vasco

5 reforços: Internacional

4 reforços: Bahia, Bragantino, Flamengo e Fluminense

3 reforços: Athletico-PR e Palmeiras

2 reforços: Fortaleza

1 reforço: São Paulo

Legenda: Joia do futebol argentino, Thiago Almada está entre os principais reforços do Botafogo para a Série A Foto: Vítor Silva / Botafogo

A partir desta terça-feira (3), seguindo regimento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os clubes ainda podem se reforçar, mas precisam contratar apenas agentes livres, ou seja, que estejam sem vínculo. Para isso, o respectivo jogador precisa ter uma rescisão confirmada e protocolada até segunda (2) para se enquadrar no perfil autorizado pela CBF.

Lista de reforços dos times da Série A na nova janela de transferência

ATLÉTICO-GO

LAD - Rafael Haller (Nacional, do Uruguai)

LAE - Guilherme Romão (CRB)

VOL - Gonzalo Freitas (Wanderers, do Uruguai)

MEI - Jorginho (CRB)

ATA - Matías Lacava (Vizela, de Portugal)

ATA - Janderson (Ceará)

ATA - Joel Campbell (Alajuelense, da Costa Rica)

ATA - Jan Hurtado (Boca Juniors, da Argentina)

ATLÉTICO-MG

ZAG - Lyanco (Southampton, da Inglaterra)

ZAG - Júnior Alonso (Krasnodar, da Ucrânia)

VOL - Fausto Vera (Corinthians)

ATA - Deyverson (Cuiabá)

ATA - Bernard (Panathinaikos, da Grécia)

ATA - Luiz Felipe (São Bernardo-SP)

ATA - Fábio Gomes (Paços Ferreira, de Portugal)

ATHLETICO-PR

LAE - Vinicius Kauê (Guarani-SP)

MEI - Praxedes (RB Bragantino)

ATA - Luciano Arriagada (Audax Italiano, do Chile)

BAHIA

LAE - Iago (Augsburg, da Alemanha)

LAD - André Dhominique (Estrela, de Portugal)

ATA - Luciano Rodríguez (Liverpool, do Uruguai)

ATA - Everton Moraes (Londrina)

BOTAFOGO

GOL - Gabriel Toebe (Avenida-RS)

LAD - Vitinho (Bunley, da Inglaterra)

VOL - Allan (Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos)

MEI - Thiago Almada (Atlanta, das EUA)

ATA - Matheus Martins (Udinese, da Itália)

ATA - Igor Jesus (Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos)

BRAGANTINO

ZAG - Sergio Palacios (Once Caldas, da Colômbia)

ZAG - César Haydar (Tolima, da Colômbia)

MEI - Jhon Jhon (Palmeiras)

ATA - Gabriel Novaes (Ponte Preta)

CORINTHIANS

GOL - Hugo Souza (Flamengo)

ZAG - André Ramalho (PSV)

VOL - Alex Santana (Athletico-PR)

VOL - José Martínez (Philadelphia, dos EUA)

VOL - Charles (FC Midtjylland, da Dinamarca)

ATA - Héctor Hernández (Chaves, de Portugal)

ATA - Talles Magno (New York City, dos EUA)

CRICIÚMA

LAD - Dudu (Fortaleza)

VOL - Patrick de Paula (Botafogo)

VOL - Léo Gonçalves (Monte Azul-SP)

ATA - Jhonata Robert (Grêmio)

ATA - Serginho (Vasco)

ATA - Werik Popó (Bragantino)

ATA - Pedro Rocha (Fortaleza)

ATA - João Carlos (Ituano)

CRUZEIRO

GOL - Cássio (Corinthians)

ZAG - João Marcelo (Porto, de Portugal)

ZAG - Jonathan (Ceará)

VOL - Matheus Henrique (Sassuolo, da Itália)

VOL - Walace (Udinese, da Itália)

VOL - Fabrizio Peralta (Cerro Porteño, do Paraguai)

MEI - Matheus Pereira (Al-Hilal, da Arábia Saudita)

ATA - Kaio Jorge (Juventus, da Itália)

ATA - Lautaro Díaz (Independiente Del Valle, do Equador)

CUIABÁ

ZAG - Vitão (Ituano)

ZAG - João Maranini (Botafogo-SP)

LAD - Ricardo Cerqueira (Capivariano-SP)

MEI - Vinícius Boff (Al-Sahel, da Arábia Saudita)

MEI - Lucas Cardoso (Novorizontino-SP)

ATA - Gustavo Sauer (Botafogo)

ATA - Gustavo Nescau (Água Santa-SP)

FLAMENGO

LAE - Alex Sandro (Juventus, da Itália)

MEI - Carlos Alcaraz (Southampton, da Inglaterra)

ATA - Gonzalo Plata (Al-Sadd, do Catar)

ATA - Michael (Al-Hilal, da Arábia Saudita)

FLUMINENSE

ZAG - Thiago Silva (Chelsea, da Inglaterra)

ZAG - Ignácio (Sporting Cristal, de Peru)

VOL - Facundo Bernal (Defensor, do Uruguai)

ATA - Kevin Serna (Alianza Lima, do Peru)

FORTALEZA

GOL - Magrão (Rio Ave, de Portugal)

LAD - Eros Mancuso (Estudiantes, da Argentina)

GRÊMIO

ZAG - Jemerson (Atlético-MG)

MEI - Miguel Monsalve (Independiente Medellín, da Colômbia)

ATA - Alexander Aravena (Universidad Católica, do Chile)

ATA - Matías Arezo (Granada, da Espanha)

ATA - Martín Braithwaite (Espanyol, da Espanha)

ATA - Everton Galdino (FC Tokyo, do Japão)

INTERNACIONAL

ZAG - Clayton (Avs Futebol, de Portugal)

ZAG - Agustín Rogel (Hertha Berlim, da Alemanha)

LAD - Nathan (Santos)

VOL - Thiago Maia (Flamengo)

MEI - Bruno Tabata (Palmeiras)

JUVENTUDE

ZAG - Yan Souto (Goiás)

VOL - Kelvi Gomes (Concórdia-SC)

MEI - Dudu Vieira (Ponte Preta)

MEI - Rafinha (Chapecoense)

ATA - Ronie Carrillo (Portimonense, de Portugal)

ATA - Diego Gonçalves (Mirassol)

ATA - David da Hora (Coritiba)

PALMEIRAS

LAD - Agustín Giay (San Lorenzo, da Itália)

MEI - Maurício (Internacional)

ATA - Felipe Anderson (Lazio, da Itália)

SÃO PAULO

VOL - Marcos Antônio (Lazio, da Itália)

VASCO

VOL - Hugo Moura (Athletico-PR)

VOL - Souza (Basaksehir, da Turquia)

MEI - Philippe Coutinho (Aston Villa, da Inglaterra)

ATA - Emerson Rodríguez (Inter Miami, dos EUA)

ATA - Jean Meneses (Toluca, do México)

ATA - Alex Teixeira (livre no mercado)

VITÓRIA-BA

ZAG - Edu Ribeiro (Goiás)

ZAG - Neris (Cruzeiro)

LAE - Felipe Vieira (Chapecoense)

VOL - Ricardo Ryller (Al-Fayha, da Arábia Saudita)

VOL - Filipe Machado (Cruzeiro)

ATA - Gustavo Silva (Corinthians)

ATA - Carlos Eduardo (Alanyaspor, da Turquia)