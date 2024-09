Mercado da bola: veja todos os reforços da janela de transferência da Série B

A última janela de transferência do futebol brasileiro encerra nesta segunda (2), marcando o fim das principais contratações para a reta decisiva da Série B do Brasileiro. Ao todo, 139 reforços foram anunciados no período, iniciado no dia 10 de julho. O Diário do Nordeste lista todos os nomes oficializados para a sequência do Campeonato Brasileiro.

O Ceará, por exemplo, apresentou seis peças: o zagueiro João Pedro Tchoca, o lateral-esquerdo Eric, o volante Andrey, o meia Rafinha e os atacantes Lucas Rian e Talisson. Os líderes da lista foram Amazonas e Guarani-SP, ambos com 11.

Total de reforços da Série A na nova janela de transferência

11 reforços: Amazonas e Guarani-SP

10 reforços: Brusque

9 reforços: Chapecoense, Mirassol e Vila Nova

8 reforços: Botafogo-SP e CRB

7 reforços: Goiás, Ituano e Paysandu

6 reforços: Ceará e Sport

5 reforços: América-MG, Novorizontino-SP, Operário-PR e Santos

4 reforços: Coritiba e Ponte Preta

3 reforços: Avaí

Legenda: O Santos contratou o meia uruguaio Laquintana, do Red Bull Bragantino Foto: divulgação / Santos

A partir desta terça-feira (3), seguindo regimento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os clubes ainda podem se reforçar, mas precisam contratar apenas agentes livres, ou seja, que estejam sem vínculo. Para isso, o respectivo jogador precisa ter uma rescisão confirmada e protocolada até segunda (2) para se enquadrar no perfil autorizado pela CBF.

Lista de reforços dos times da Série B na nova janela

AMAZONAS

GOL - Pedro Caracoci (Cabofriense)

GOL - Fabian Volpi (sem clube)

ZAG - Wellington Manzoli (Paranavaí-PR)

ZAG - Wellington Nascimento (Avaí)

ZAG - Miranda (Vasco)

LAD - Tiago Cametá (Alashkert, da Armênia)

LAE - Sidcley (PAS Lamia, da Grécia)

VOL - Erick Varão (ABC)

VOL - Souza (Náutico)

ATA - Douglas Souza (São Raimundo-PA)

ATA - Josh Eppiah (sem clube)

AMÉRICA-MG

ZAG - Lucão (OFI Creta, da Grécia)

MEI - Fernando Elizari (Defensor, do Uruguai)

MEI - Daniel (Vitória-BA)

ATA - Jonathas (Athletic-MG)

ATA - Matheus Davó (Cruzeiro)

AVAÍ

ATA - Cassiano (Estoril, de Portugal)

ATA - Vagner Love (Atlético-GO)

ATA - Gabriel Barros (Internacional)

BOTAFOGO-SP

ZAG - Raphael Rodrigues (Confiança-SE)

LAD - Pedro Costa (Tombense-MG)

LAD - Herrera (Independiente Del Valle, do Equador)

MEI - Sabit Abdulai (Getafe, da Espanha)

ATA - Ronald Camarão (Maranhão)

ATA - Victor Andrade (Ferroviária-SP)

ATA - Alexandre Jesus (Fluminense)

ATA - Bruno Marques (Santos)

BRUSQUE

GOL - Jordan (Sport)

ZAG - Iran (Náutico)

ZAG - Gabriel Pinheiro (Nova Iguaçu-RJ)

ZAG - Jhan Torres (Barranquilla, da Colômbia)

LAE - Gabriel Lima (Real Brasília-DF)

LAD - Mateus Pivô (Sampaio Corrêia-MA)

VOL - Lorran (Náutico)

MEI - Agustín González (Liverpool, do Uruguai)

ATA - Rodrigo Pollero (AC Bellinzona, da Suíça)

ATA - Matías Ocampo (Liverpool, do Uruguai)

CEARÁ

ZAG - João Pedro Tchoca (Corinthians)

LAE - Eric (Jacuipense-BA)

VOL - Andrey (Coritiba)

MEI - Rafinha (Tombense-MG)

ATA - Lucas Rian (Matsumoto Yamaga, do Japão)

ATA - Talisson (RB Bragantino)

CHAPECOENSE

ZAG - Rodrigo Moledo (Internacional)

LAE - Felipe Vieira (Vitória-BA)

LAE - Walter Clar (Tacuary, do Paraguai)

VOL - Lucas Bucheca (Inter de Limeira-SP)

MEI - Rafinha (Juventude)

ATA - Daniel Cruz (Athletico-PR)

ATA - Neilton (Água Santa-SP)

ATA - Jenilson (ABC)

ATA - Marcelo Júnior (Tombense-MG)

CORITIBA

VOL - Zé Gabriel (Vasco)

MEI - Josué (Legia Varsóvia, da Polônia)

ATA - Eryc Castillo (Vitória-BA)

ATA - Júnior Brumado (FC Midtylland, da Dinamarca)

CRB

ZAG - Wanderson (Mirassol)

ZAG - Luis Segovia (Botafogo)

LAE - Ryan (Bahia)

VOL - Marco Antônio (Náutico)

MEI - Chay (Botafogo)

ATA - Rafael Bilu (Cruzeiro)

ATA - Kleiton (Tombense-MG)

ATA - Vinicius Barata (Maranhão)

GOIÁS

ZAG - Reynaldo (Coritiba)

LAE - DG (Barra)

VOL - Aloísio (CF Estrela, de Portugal)

ATA - Edu (Cerro Porteño, do Paraguai)

ATA - Mateus Gonçalves (Vitória-BA)

ATA - Rildo (Santa Clara, de Portugal)

ATA - Jhon Vásquez (Independiente Medellín, da Colômbia)

GUARANI-SP

ZAG - Bruno Gonçalves (Turan Tovuz, Azerbaijão)

ZAG - Matheus Salustiano (Brusque)

ZAG - Renê (Marítimo, de Portugal)

LAD - Pacheco (Operário-PR)

LAE - Emerson Barbosa (Tombense)

MEI - Gabriel Bispo (Paysandu)

MEI - Estêvão (Internacional)

MEI - Pierre (Tombense)

ATA - Lohan (Floresta)

ATA - Daniel dos Anjos (Tondela, de Portugal)

ATA - Marlon Maranhão (Gil Vicente, de Portugal)

ITUANO

ZAG - Luiz Gustavo (Volta Redonda)

ZAG - Guilherme Mariano (Inter de Limeira-SP)

LAE - Guilherme Lazaroni (Hercílio Luz)

LAD - Marcinho (Pafos, do Chipre)

VOL - Xavier (Azuriz-PR)

ATA - Álvaro (Caxias-RS)

ATA - João Carlos (Criciúma)

MIRASSOL

GOL - Thomazella (Portuguesa-SP)

LAD - Da Silva (Água Santa-SP)

LAD - Zeca (Vitória-BA)

LAE - Zé Mario (Ponte Preta)

VOL - Rodrigo Andrade (Vitória-BA)

MEI - Bruno Matias (Vila Nova)

ATA - Iury Castilho (Mirassol)

ATA - Marquinhos (CSA)

ATA - Léo Gamalho (Vitória-BA)

NOVORIZONTINO-SP

LAD - Igor Formiga (Portimonense, de Portugal)

VOL - Dudu (Vitória-BA)

MEI - Lucas Cardoso (Cuiabá)

ATA - Óscar Ruiz (Tacuary, do Paraguai)

ATA - Pablo Dyego (Sport)

OPERÁRIO-PR

LAD - Thales Oleques (Avaí)

LAE - Gabriel Feliciano (ASA)

MEI - Boschilia (FC Gyor, da Hungria)

ATA - Nathan Fogaça (Portland, dos EUA)

ATA - Vinicius Mingotti (Moreirense, de Portugal)

PAYSANDU

LAE - Keffel (Torreense, de Portugal)

VOL - Matheus Trindade (Suwon FC, da Coreia do Sul)

MEI - Juan Cazares (Santos)

ATA - Joel Tagueu (Ha Noi FC, do Vietnã)

ATA - Paulinho Boia (Mirassol)

ATA - Yony González (Fluminense)

ATA - Benjamin Borasi (Sarmiento Junín, da Argentina)

PONTE PRETA

LAD - Thomas Luciano (Gil Vicente, de Portugal)

LAE - Heitor Roca (São José-SP)

VOL - Hudson (Portuguesa)

MEI - Guilherme Portuga (Portuguesa)

SANTOS

GOL - Renan (Sport)

MEI - Laquintana (Bragantino)

ATA - Wendel Silva (Porto, de Portugal)

ATA - Billy Arce (Once Caldas, da Colômbia)

ATA - Yusupha Njie (Al-Markhiya SC, do Catar)

SPORT

ZAG - Allyson (Cuiabá)

LAD - Palacios (Cruzeiro)

LAD - Di Placido (Lanús, da Argentina)

VOL - Julián Fernández (Newell's Old Boys, da Argentina)

ATA - Wellington Silva (QD Hainiu, da China)

ATA - Lenny Lobato (Vélez Sarsfield, da Argentina)

VILA NOVA

ZAG - Vanderley (Aparecidense)

ZAG - Dankler (Retrô-PE)

LAD - Alex Silva (Progreso, do Uruguai)

LAE - Érick Davis (Kosice, da Eslováquia)

VOL - Arilson (Coritiba)

VOL - Du Fernandes (Aparecidense)

ATA - Deni Júnior (Ha Noi FC, do Vietnã)

ATA - Gabriel Silva (Caxias)

ATA - Everton (Bragantino)