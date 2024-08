Ceará anuncia a contratação do meio-campista Rafinha; confira

O Ceará confirmou na tarde desta quinta-feira (29) a contratação do meio-campista Rafinha. Como já havia sido divulgado anteriormente pelo Diário do Nordeste, o reforço chega do Tombense por empréstimo até o final do ano, com opção de compra ao final do período. O jogador já tem seu nome registrado no BID e pode atuar diante do Amazonas, pela 24ª rodada da Série B. É a sexta contratação do Vovô nesta janela de transferências.

O atleta também pode atuar como atacante e iniciou sua carreira profissional no Grêmio/RS, em 2021, sendo emprestado ao Capivariano/SP e depois ao Tombense/MG.

O jogador de 24 anos atuou em 24 jogos este ano, marcou quatro gols e deu duas assistências, sendo um dos destaques da equipe mineira no Campeonato Brasileiro da Série C.

Ficha técnica