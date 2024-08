Ceará anuncia contratação do zagueiro João Pedro

O Ceará anunciou nesta sexta-feira (9), a contratação do zagueiro João Pedro. Natural de Sete Lagoas/MG, o defensor de 20 anos chega por empréstimo junto ao Corinthians até o final do ano. O atleta já está regularizado e pode estrear pelo Vovô.

João Pedro iniciou sua trajetória no futebol na base do corintiana. Pela equipe paulista, ele foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2024. Ainda este ano, o zagueiro fez sua estreia como atleta profissional no Campeonato Paulista, contra o Água Santa. O atleta conta com passagens pela Seleção Brasileira Sub-20.

João Pedro é o quarto reforço do Ceará nesta janela de transferências. Além dele, o Vovô contratou o volante Andrey e os atacantes Lucas Rian e Talisson.

O Vovô é o 6º colocado da Série B com 29 pontos e estreia no returno no dia 12, contra o Goiás, às 21h contra o Goiás, na Serrinha.



Ficha técnica

João Pedro de Sousa Rodrigues (João Pedro)

Posição: zagueiro

Nascimento: 31/12/2003 (20 anos)

Naturalidade: Sete Lagoas/MG

Clubes: Corinthians/SP e Ceará/CE.