Ceará anuncia contratação do atacante Talisson

O Ceará anunciou nesta sexta-feira (9), a contratação do atacante Talisson. O jogador de de 22 anos vem por empréstimo junto ao RB Bragantino até o fim da temporada.

Baiano de Abaré, o novo reforço do Ceará chegou ao Bragantino ainda nas categorias de base. Depois de três temporadas, o atacante subiu ao time profissional do clube paulista em 2023, ano em que disputou 10 jogos oficiais e marcou quatro gols. Nesta temporada, Talisson atuou em 19 jogos e marcou um gol.

Talisson é o terceiro reforço do Ceará nesta janela de transferências. Além dele, que já foi integrado ao elenco, o Vovô contratou o volante Andrey e o atacante Lucas Rian.

O Vovô é o 6º colocado da Série B com 29 pontos e estreia no returno no dia 12, contra o Goiás, às 21h contra o Goiás, na Serrinha.

Ficha técnica

Talisson de Almeida (Talisson)

Posição: atacante

Nascimento: 21/05/2022 (22 anos)

Naturalidade: Abaré/BA

Clubes*: RB Bragantino/SP e Ceará/CE.