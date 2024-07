Clube europeu oferece R$5 milhões para contratar zagueiro David Ricardo, do Ceará

O zagueiro David Ricardo, do Ceará, é alvo do Karpaty Lviv, da Ucrânia, no mercado de transferências. Segundo apuração do ge, a equipe ucraniana, que disputa a Primeira Divisão local, ofereceu R$ 5 milhões por 80% do atleta do Vovô. Conforme a apuração, a oferta já foi rejeitada pelo Alvinegro.

O jovem zagueiro de 21 anos, que possui contrato até o fim de 2026, tem ganhado projeção e se firmado no time de cearense. Em 2024, o atleta já disputou Copa do Brasil, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e também defende o Vovô na Série B do Brasileiro. Ao todo, nessa temporada, foram 25 jogos e dois gols marcados.

DÍVIDA COM EX-CLUBE

Recentemente, o Ceará foi acionado na justiça por uma dívida junto ao Fluminense-PI — ex-clube de David Ricardo — pela contratação do zagueiro, em 2022. De acordo com o presidente do clube piauiense, o Vovô possui duas parcelas do acordo atrasadas, cada uma no valor de R$ 200 mil.

“Eles não cumpriram o contrato. Infelizmente. A gente não queria fazer isso. Demos os prazos, mas não teve jeito. Ultrapassou os limites”, disse Rossini Lima, presidente do Fluminense-PI, em entrevista ao ge, que confirmou a informação da dívida.

Ainda de acordo com a reportagem do ge, o valor total da negociação da compra de David Ricardo foi de R$ 700 mil. O Ceará já teria efetuado o pagamento de R$ 300 mil, em duas parcelas de R$ 150 mil, faltando o pagamento de R$ 400 mil, em duas parcelas.