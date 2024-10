Clodoaldo, Rinaldo ou Lucero? 'Baixinho' responde quem foi o melhor atacante do Fortaleza

Para comemorar os 106 anos do Fortaleza, o Diário do Nordeste conversou com Clodoaldo, um dos maiores nomes da história do Tricolor do Pici. O “Baixinho” avaliou quem teria sido o melhor atacante da história do Leão.

VEJA O VÍDEO

Os nomes apresentados para Clodoaldo foram Wellington Paulista, Finazzi, Anselmo, Moisés, Osvaldo, Lúcio Bala, Vinicius, Gustagol, Lucero e Rinaldo, atacantes históricos do Fortaleza do passado e da atualidade.

Em tom de bom humor, Clodoaldo respondeu que foi melhor do que todos os outros nomes apresentados no vídeo.