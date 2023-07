Cléber retorna aos treinamentos no Ceará; relembre números do atacante

O centroavante Cléber retornou às atividades no Ceará nesta quarta-feira (12). O jogador foi flagrado em exame antidoping em novembro de 2022 e permaneceu suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem durante oito meses.

O período de suspensão imposta pelo TJD-AD ao jogador terminou na última terça-feira (11) e nesta quarta-feira o jogador foi liberado para voltar a treinar no clube e jogar futebol. A decisão é de primeira instância e cabe recurso, o que não será necessário.

Através das redes sociais, o atacante Erick, grande destaque do Ceará na temporada, publicou um vídeo em que exibe Cléber com o uniforme de treino do clube em Carlos de Alencar Pinto (CAP), cumprimentando os companheiros de equipe.

Legenda: Postagem de Erick nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

Cléber foi submetido a uma bateria de exames clínicos, testes físicos de força, trabalhos com os profissionais da nutrição e fisiologia, avaliações físicas e movimentação no campo, com bola, com o preparador físico.

O jogador passará pelo menos dez dias em um processo de adaptação antes de liberá-lo para trabalhar com o restante do grupo.

Cléber em entrevista ao site oficial do Ceará É um sentimento muito grande de felicidade em voltar a trabalhar e fazer o que eu mais gosto. O Ceará sempre me deu todo o suporte, me acolheu em 2020, vivi grande momentos aqui e conquistei coisas importantes na minha vida. Agora meu foco é trabalhar forte para voltar a vestir essa camisa e ajudar meus companheiros.

Quando retornar aos gramados em uma partida oficial pelo Ceará, Cléber disputará sua quarta temporada consecutiva com a camisa do Vovô. O centroavante chegou a Porangabuçu em 2020, após se destacar pelo Barbalha.

NÚMEROS DE CLÉBER PELO CEARÁ

Jogos : 122

: 122 Gols : 23

: 23 Assistências : 3

: 3 Títulos: 1 (Copa do Nordeste de 2020)

Aos 26 anos, Cléber é o quarto maior goleador da história do Ceará em jogos da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Entre 2020 e 2021, o atacante trabalhou com o técnico Guto Ferreira, que retornou ao Vozão há poucas semanas.

De acordo com o site oficial do Ceará, o clube conta hoje, além de Cléber, com os seguintes atacantes no elenco: Caio Rafael, Daniel, Erick, Erick Pulga, Guilherme Bissoli, Hygor Cléber, Janderson, Leandro Carvalho, Nicolas e Pedrinho.

O Vovô volta a campo no próximo domingo (16), às 15h30, quando visita o Mirassol, pela 17ª rodada da Série B do Brasileirão.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.