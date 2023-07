Leandro Carvalho ingressa na Justiça contra o Ceará e pede R$ 5,4 milhões; veja detalhes

Com o Ceará prestes a rescindir o contrato de Leandro Carvalho, alegando abandono de emprego, o atacante ingressou na Justiça do Trabalho contra o clube, pedindo uma indenização no valor de R$ 5,4 milhões, por rescisão indireta, danos morais e integração em verbas rescisórias.

O processo foi iniciado em 22 de junho, na 4ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, e na última sexta-feira (7), a juíza Manuela de Albuquerque Viana emitiu despacho designando a audiência de conciliação para o dia 22 de agosto. No processo eletrônico, inclusive, há registro de que o Ceará já foi intimado para participar da audiência.

Leandro afirma à Justiça que nunca recebeu as vias dos contratos firmados com o clube, tanto o de atleta profissional quanto o de imagem, bem como seus contracheques ou comprovantes de pagamento de direito de imagem. Sustenta também que não está recebendo salários e direito de imagem corretamente, assim como os depósitos do FGTS e INSS, de forma que, por não possuir referidas informações, não tem como aferir a correção do pagamento de suas verbas e se os valores ajustados atendem aos requisitos do contrato de atleta profissional de futebol.

Sem ir ao local de trabalho

No edital de chamamento ao empregado publicado pelo Ceará, na segunda-feira (10), o Alvinegro menciona que o atleta requisitou acesso a documentos, mas destaca que o jogador não comparece ao local de trabalho desde o dia 22 de fevereiro. Em caso de não comparecimento do jogador a Porangabuçu dentro de 48 horas, o clube promete extinguir o vínculo empregatício com o atleta. O prazo se encerra nesta quarta-feira (12).

"O Leandro, por enquanto, ainda é atleta do Ceará porque estamos adotando as formalidades para proceder com a rescisão do contrato dele na esfera judicial", afirmou o executivo jurídico do Ceará, Ranieri Mena Barreto, em entrevista ao Jogada 1º Tempo, da Rádio Verdes Mares. Segundo ele, o Ceará tenta contato com o atleta há alguns dias e o trâmite de rescisão ocorrerá nos próximos dias.

A defesa de Leandro Carvalho pede R$ 5.411.031,00 ao Ceará. O atleta, contratado em março de 2019, tem vínculo com o Vovô até o fim deste ano. Nas últimas duas temporadas, o atacante foi emprestado pelo Alvinegro quatro vezes (para América-MG, Al-Qadisiya, Náutico e Remo) e a última vez que jogou com a camisa alvinegra foi em 25 de janeiro, pelo Campeonato Cearense.