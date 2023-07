Ceará leiloa camisas usadas por jogadores em vitória da Série B para investir na Cidade Vozão

O Ceará anunciou nesta quarta-feira (12) que está fazendo um leilão de camisas autografadas pelos jogadores do elenco alvinegro. Os uniformes que estão sendo leiloados foram utilizados pelos atletas na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo-SP, pela Série B.

O leilão virtual é realizado por meio da plataforma Match Worn Shirt, que em tradução literal significa camisa de jogo usada ou desgastada. A empresa é parceira de diversos clubes de todo o mundo e no site são realizados leilões de camisas usadas e autografadas por jogadores de diversas modalidades.

O objetivo do clube com o leilão é arrecadar dinheiro para apoiar o desenvolvimento do clube. Os valores arrecadados serão direcionados para a estrutura da Cidade Vozão, centro de treinamento das categorias de base, principalmente na construção de um auditório, além de ações sociais com foco nas instituições que o clube é parceiro.

CAMISAS QUE ESTÃO NO LEILÃO

Erick (11)

Jean Carlos (10)

Janderson (77)

Hygor (31)

André Luiz (67)

Léo Santos (98)

David Ricardo (4)

G. Lacerda (15)

Zé Ricardo (7)

Erick Pulga (16)

W. Formiga (22)

Orejuela (28)

Caíque G. (5)

Nicolas (9)

Guilherme Bissoli (79)

Chay (14)

Warley (17)

T. Pagnussat (3)

Castilho (99)

Pedro Lucas (19)

Bruno (94)

Richardson (6)

Danilo B. (23)

Na plataforma, os interessados podem dar lances nas 23 camisas disponíveis. De acordo com o site, o leilão estará aberto por 14 dias contados a partir desta quarta-feira (12). O lance mais alto do leilão até o momento é de R$ 482 e o mais baixo é de R$ 476.

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.